Ефремов заявляет, что его дом в Луганске разграблен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов заявил журналистам перед заседанием Печерского районного суда, который должен избрать ему меру пресечения по делу о разжигании межнациональной розни.

Он в очередной раз заявил, что это дело является надуманным. "Я не виновен по статье 161, которую мне инкриминируют, а сепаратизм я тем более не разжигал", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о его моральной готовность оказаться в следственном изоляторе, Ефремов сказал: "Я там был. Не желаю вам там быть. Если меня за слово посадить, то для вас (журналистов - УНИАН) - это работа, поэтому зарекаться не нужно".

Кроме того, Ефремов опроверг распространенную информацию, что его дом в Луганске сепаратисты не трогают: "Это неправда. Мой дом в Луганске разграбили весь. Я там еще не был, не знаю, что вынесли, но говорят многое".

Также Ефремов сообщил, что на сегодняшний день ему не предъявляли никакого другого подозрения, кроме двух уже существующих.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Ему объявили подозрение в служебных злоупотреблениях и служебном подлоге.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 3,6 млн грн залога. 17 февраля Ефремова отпустили под залог.

18 февраля Генпрокуратура сообщила Ефремову о подозрении в разжигании межнациональной розни.

Печерский райсуд Киева по ходатайству ГПУ проводит заседание по избранию меры пресечения Ефремову в этом деле в закрытом режиме, «поскольку материалы могут содержать тайну следствия».