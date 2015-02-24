Печерский суд снова заседает по делу Ефремова

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на суд, кроме Ефремова, его защитника и прокурора, приглашены также двое экспертов - Ирина Зайцева, а также эксперт от СБУ, которая не назвалась журналистам.

Как и ранее, суд проходит в закрытом режиме.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве. Генпрокуратура предъявила ему подозрение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.

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Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн грн залога.

После внесения этого залога экс-депутатом Борисом Колесниковым Ефремова отпустили.

Вместе с тем 18 февраля Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнациональной розни.

При этом ГПУ заявила ходатайство о проведении судебного заседания по избранию меры пресечения Ефремову в этом деле в закрытом режиме, "поскольку материалы могут содержать тайну следствия".