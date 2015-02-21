Печерский районный суд взял под стражу Чечетова до 14 апреля

Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского суда Олеся Батрин удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании Чечетову меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.

В соответствующем постановлении суда говорится о том, что Чечетов или другое лицо могут внести залог и в таком случае экс-нарлеп будет освобожден из-под стражи.

Однако на него будут наложены определенные ограничения. В частности, Чечетов обязан будет носить электронное устройство, которое будет контролировать его передвижения.

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Также Чечетову запрещено общаться с народными депутатами 7-го созыва и работниками аппарата Верховной Рады.

Это судебное решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции в течение 5 дней

Правоохранители взяли под стражу Чечетова в зале суда.

Как сообщал УНИАН, в Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату от Партии регионов Михаилу Чечетову.

Прокурор Валерий Зимогляд требует избрать в порядке меры пресечения взятие под стражу или залог в размере 4105 минимальных зарплат (5 млн. грн).

В свою очередь Чечетов в суде заявил, что 16 января 2014 года не занимался подсчетом голосов во время голосования руками, потому что не видел весь сессионный зал, а обратился к председателям фракций и они ему сказали, сколько депутатов проголосовали.

Сегодня в Генпрокуратуре заявили о вручении бывшему нардепу от Партии регионов Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге при принятии законов 16 января 2014 года.

«Что касается принятия ”драконовских” законов 16 января, то сегодня сообщено о подозрении одному из представителей Счетной комиссии – Чечетову, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», - заявил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.