Печерский районный суд взял под стражу Чечетова до 14 апреля
Печерский районный суд взял под стражу бывшего нардепа Михаила Чечетова на срок до 14 апреля 2015 года с возможностью внесения залога в размере около 5 млн грн в любой момент его пребывания под стражей.
Как передает корреспондент УНИАН, судья Печерского суда Олеся Батрин удовлетворила ходатайство прокуратуры об избрании Чечетову меры пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения залога.
В соответствующем постановлении суда говорится о том, что Чечетов или другое лицо могут внести залог и в таком случае экс-нарлеп будет освобожден из-под стражи.
Однако на него будут наложены определенные ограничения. В частности, Чечетов обязан будет носить электронное устройство, которое будет контролировать его передвижения.
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Также Чечетову запрещено общаться с народными депутатами 7-го созыва и работниками аппарата Верховной Рады.
Это судебное решение может быть обжаловано в суде высшей инстанции в течение 5 дней
Правоохранители взяли под стражу Чечетова в зале суда.
Как сообщал УНИАН, в Печерском районном суде Киева началось заседание по избранию меры пресечения бывшему народному депутату от Партии регионов Михаилу Чечетову.
Прокурор Валерий Зимогляд требует избрать в порядке меры пресечения взятие под стражу или залог в размере 4105 минимальных зарплат (5 млн. грн).
В свою очередь Чечетов в суде заявил, что 16 января 2014 года не занимался подсчетом голосов во время голосования руками, потому что не видел весь сессионный зал, а обратился к председателям фракций и они ему сказали, сколько депутатов проголосовали.
Сегодня в Генпрокуратуре заявили о вручении бывшему нардепу от Партии регионов Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге при принятии законов 16 января 2014 года.
«Что касается принятия ”драконовских” законов 16 января, то сегодня сообщено о подозрении одному из представителей Счетной комиссии – Чечетову, будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения», - заявил начальник Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.