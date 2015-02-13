"Правый Сектор" считает Минские договоренности необязательными для выполнения

Об этом заявил руководитель "Правого Сектора" Дмитрий Ярош.

"ПС считает, что любые договоренности с пророссийскими террористами не имеют никакой юридической силы, противоречит существующей Конституции Украины, а следовательно, их выполнение не является обязательным для граждан. В случае, если ВСУ получат приказ на отвод тяжелой техники и артиллерии и неоткрытие огня, ДУК ПС оставляет за собой право продолжить активные боевые действия согласно собственным оперативным планам, до полного освобождения украинских земель от российской оккупации", - написал он в Facebook.

Также Ярош попросил разъяснить, имеет 10-й пункт договоренностей о разоружении "незаконных вооруженных формирований" отношение к украинскому Добровольческому корпусу Правого Сектора.

Читайте такжеНа фронте нельзя допускать атаманщину - Ярош о "параллельном Генштабе""В пункте 10-м очередных "минских договоренностей" говорится о "разоружении незаконных формирований". Мы надеемся, что представители Президента Украины, работая над этими материалами, не имели в виду ДУК ПС и другие "нестатусные" украинские подразделения. Потому, любые попытки так называемого разоружения украинских патриотов будут дестабилизировать ситуацию внутри государства и играть на руку Путину и государству-агрессору - России. Кроме того, все такие попытки будут обречены на поражение, потому что бойцы добровольческих формирований способны защитить свое право на оборону государства и народа любым способом, всеми целесообразными методами и средствами", - написал он.

Кроме того, говоря о Дебальцево, Ярош подчеркнул, что "наши войска должны прекратить порочную практику держать любой ценой какие-то определенные политиками территории".

Однако несмотря на критическое отношение к Минским соглашениям, Ярош не считает их капитуляцией.

"Президент Украины делает все, что может на международной арене; крики о капитуляции здесь лишние... Я бы советовал Петру Алексеевичу все же попробовать приобщить к переговорам США и Великобританию. У этих государств, в отличие от Франции и Германии, есть последовательная антикремлевская политика", - написал глава ПС.