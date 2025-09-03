Политический эксперт Тарас Загородний считает, что НАБУ атакует сотрудников СБУ, противодействующих россии.

По его словам, подозрение от Бюро "киберу" СБУ Витюку – это ответ Службе за задержанных Магамедрасулова и Гусарова.

"На этой неделе НАБУ вручило подозрение одному из главных "киберов" страны, бригадному генералу СБУ Илье Витюку, организовавшему массированные кибератаки на российские сети и за которым охотятся российские спецслужбы. Подозрение Витюку по всем признакам выглядит как такая себе "ответка" НАБУ в адрес СБУ за то, что Служба задержала на сотрудничестве с россией детектива Бюро Магамедрасулова и еще одного сотрудника НАБУ Виктора Гусарова, пойманного на передаче тайной информации в РФ", – написал эксперт.

Также он проанализировал худшую версию, что подозрение от НАБУ Витюку – это элемент торга. В целом, по его мнению, НАБУ и САП необходимо перезагрузить.

"Считаю, что НАБУ и САП нуждаются в перезагрузке как мутные конторки, откровенно враждебные государству. Но набирать в первую очередь туда нужно людей, которые служили в ВСУ, а не отбирались непонятными людьми и разного рода активистами, тоже включившимися в кампанию по защите подозреваемых в государственной измене", – резюмировал эксперт.

Как сообщалось вчера, НАБУ объявило подозрение эксдиректору департамента кибербезопасности Илье Витюку, обвинив его в незаконном обогащении и недостоверном декларировании. Служба безопасности Украины назвала действия Бюро местью в ответ на обоснованное задержание Службой нескольких сотрудников НАБУ в конце июля этого года".

В июле СБУ задержала Руслана Магамедрасулова, руководителя территориального управления детективов НАБУ, по подозрению в пособничестве России. Кроме того, правоохранители установили, что сотрудник Бюро имел тесный контакт с народным депутатом от запрещенной партии ОПЗЖ Федором Христенко, который сбежал из страны и сотрудничает со спецслужбами рф и влияет на деятельность НАБУ. Также по подозрению в государственной измене и сотрудничеству с фсб рф было взято под стражу сотрудника НАБУ Виктора Гусарова.