На Филиппинах скандал из-за бывшего мэра, который заплатил $175 тысяч за офисные компьютеры

Закупки представляют из себя 16 обычных компьютеров на Intel Core i7.

На Филиппинах разгорается скандал вокруг закупки компьютерной техники для городской администрации. Как пишет Tom’s Hardware, бывший мэр города Дарвин Бахада заплатил почти 10 миллионов филиппинских песо (около 175 тысяч долларов) за 16 офисных ПК с мониторами, клавиатурами и мышами, а также за один сервер.

Текущая мэр Салли А. Лопес заявила, что сумма кажется завышенной и техника даже не была проверена перед оплатой. По её данным, речь шла о "16 обычных компьютерах" и "16 клавиатурах с мониторами", плюс сервер.

Например, комплект мышь+клавиатура Jedel G17 стоит всего 5 долларов, а мониторы Fonudar можно купить по цене от 17 долларов до 78 долларов.

Журналисты подсчитали, что даже с учётом сервера общая стоимость техники в рознице вряд ли превышает 12 тысяч долларов, что в десять раз меньше заплаченной суммы.

При этом в состав сервера входил процессор Intel Core i9 14-го поколения, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 512 ГБ и жёсткий диск на 10 ТБ, мощная конфигурация, но явно не на сотни тысяч долларов.

История вызвала бурную реакцию в стране. На фоне скандала местный предприниматель Карло Опле, глава техномагазина Unbox, объявил, что подарит городу "техно-набор" и предложил другим бизнесам присоединиться к инициативе.

Ранее мы рассказывали, что на новейшем британском авианосце установили компьютерный клуб с ПК на RTX 4080. Королевский флот признал киберспорт официальным видом спорта, и теперь обязан предоставлять военным все условия для занятий.

