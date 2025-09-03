Цены на масло в Украине падают: чего ждать украинцам в дальнейшем

Из-за относительно высокой стоимости продукта украинцы переходят на более доступные жировые альтернативы.

В Украине падает спрос на сливочное масло, что приводит к постепенному удешевлению продукта. Об этом сообщает ИНФАГРО.

Также сокращается экспорт сливочного масла из Украины, что вызвано общей неопределенностью относительно дальнейшей торговли с ЕС и возвращением экспортных квот. Поэтому производители начали накапливать запасы нераспроданного продукта на своих складах.

При этом европейские экспортные квоты на украинское масло еще полностью не исчерпаны.

Видео дня

После ощутимого роста внутренних цен в июле, производители не спешили выходить на внешние рынки, рассчитывая на лучшие условия. Сейчас цены на внутреннем рынке и экспортные почти сравнялись.

Отмечается, что удешевление масла не будет существенным, поскольку новая цена уже приближается к границе рентабельности. Производители будут накапливать товар в ожидании улучшения спроса или решения вопроса с расширением квот ЕС.

Цены на сливочное масло в супермаркетах Украины

Сейчас этот товар можно приобрести в АТБ со скидкой по 85,70 грн за 180 г.

Тот же продукт в Сильпо будет стоить 89,99 грн.

Скидки и в Varus - масло с жирностью 72,6 % отпускают за 86,90 грн.

Цены на молочную продукцию в Украине - главные новости

Стоит отметить, что за прошлый год молочные продукты в Украине выросли в цене в целом на 19%. Это примерно равно общему показателю продовольственной инфляции, которая остановилась на отметке в 20%.

Тем временем с полок украинских маркетов постепенно исчезают сыры отечественного производства. Их вытесняют импортные продукты, преимущественно польские.

Вас также могут заинтересовать новости: