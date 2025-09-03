Цены на масло в Украине падают: чего ждать украинцам в дальнейшем

В Украине падает спрос на сливочное масло, что приводит к постепенному удешевлению продукта. Об этом сообщает ИНФАГРО.
Также сокращается экспорт сливочного масла из Украины, что вызвано общей неопределенностью относительно дальнейшей торговли с ЕС и возвращением экспортных квот. Поэтому производители начали накапливать запасы нераспроданного продукта на своих складах.
При этом европейские экспортные квоты на украинское масло еще полностью не исчерпаны.
После ощутимого роста внутренних цен в июле, производители не спешили выходить на внешние рынки, рассчитывая на лучшие условия. Сейчас цены на внутреннем рынке и экспортные почти сравнялись.
Отмечается, что удешевление масла не будет существенным, поскольку новая цена уже приближается к границе рентабельности. Производители будут накапливать товар в ожидании улучшения спроса или решения вопроса с расширением квот ЕС.
Цены на сливочное масло в супермаркетах Украины
Сейчас этот товар можно приобрести в АТБ со скидкой по 85,70 грн за 180 г.
Тот же продукт в Сильпо будет стоить 89,99 грн.
Скидки и в Varus - масло с жирностью 72,6 % отпускают за 86,90 грн.
Цены на молочную продукцию в Украине - главные новости
Стоит отметить, что за прошлый год молочные продукты в Украине выросли в цене в целом на 19%. Это примерно равно общему показателю продовольственной инфляции, которая остановилась на отметке в 20%.
Тем временем с полок украинских маркетов постепенно исчезают сыры отечественного производства. Их вытесняют импортные продукты, преимущественно польские.