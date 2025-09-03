К счастью, с ним все хорошо.

Украинский певец, участник Национального отбора на "Евровидение-2025" и победитель музыкального проекта "Співають всі" МУАЯД упал со сцены.

Это произошло на днях во время выступления в Одессе. Артист исполнял песню "Дарма" и случайно споткнулся и полетел вниз. Этот момент попал в сеть.

Реакция певца

МУАЯД позже прокомментировал свое падение в Instagram и рассказал подробности. В частности, он отметил, что не видел, куда шел. Но, к счастью, с парнем все хорошо.

"Песня "Дарма" теперь для меня историческая. Я пел ее и тут... на словах: "Да я живу, будто все у меня нормально" - я слетел со сцены. Летел несколько метров вниз. Прямо так, как в кино! Бывает и такое... Никто от падения не застрахован, но согласитесь, ситуация забавная. И смех, и грех. Можно даже сказать: маленькое приключение на сцене. Но говорят, когда "звезда" падает - надо загадывать желание. Мое желание сегодня простое: больше мирных дней для всех нас", - отметил артист.

Что известно о певце МУАЯД

Настоящее имя артиста Муаяд Абдельрахим, он родом из Одессы. В 2017 году парень участвовал в проекте "Голос. Дети" с песней Майкла Джексона "Earth Song". Позже он попробовал свои силы в других музыкальных шоу, в частности, стал победителем "Співають всі" и участником Нацотбора на "Евровидение".

Напомним, ранее певец Валерий Харчишин во время выступления упал со сцены.

Вас также могут заинтересовать новости: