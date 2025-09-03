Оккупанты рассчитывали, что их наступательного потенциала хватит для непрерывных штурмов вплоть до наступления сезона дождей, но что-то пошло не так.

Сейчас оккупанты вынуждены перегруппировывать войска и подтягивать резервы, потому что их наступательный импульс иссяк быстрее, чем это планировалось в начале 2025 года.

Об этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил в эфире 24 Канала. "Противник в 2025 году закладывал задачу на стратегическом уровне до конца года выполнить те планы максимум, которые ставил в 2024 году и не выполнил. Интенсивность и агрессивность боев в результате атак противника привела к тому, что они заблаговременно вымотали свой ресурс", - отметил Тимочко.

В связи с этим он отметил, что несмотря на довольно благоприятный для атак теплый период августа-сентября, российская армия была вынуждена приостановить попытки наступления на нескольких направлениях для того, чтобы перегруппировать войска, доукомплектовать их, поскольку были понесены большие потери.

При этом, Силы обороны Украины начали локально, но системно отвоевывать украинские территории. Это касается Северского, Харьковского, Покровского, Новопавловского направлений.

"Наступательный импульс, который противник закладывал до начала сезона дождей, иссяк быстрее. Они сейчас делают перегруппировку, подтягивают резервы, но эту работу они планировали делать в условный ноябрь, декабрь, или конец октября. Почему сейчас? Потому что есть потери в силах", - назвал причину Тимочко.

Вместе с тем, он добавил, что оккупанты до наступления сезона дождей пытаются провести ряд операций стратегического уровня на тех направлениях, где боевые действия уже происходят, чтобы не дать Силам обороны Украины масштабировать успехи в отвоевании украинских территорий.

В Генеральном штабе ВСУ недавно констатировали, что летнее наступление оккупантов провалилось. Там добавили, что россияне не смогли установить полный контроль ни над одним крупным городом Украины.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что определенные российским командованием задачи на летнюю кампанию в войне против Украины российские военные провалили захватчиками на фронте провалены.

