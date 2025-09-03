Издание отметило, что есть один безотказный способ усадить российского диктатора за стол переговоров и украинцы к нему готовы, а вот Европа нет.

В начале года ходили слухи, что летнее наступление России станет решающей кампанией вcей войны и многие считали, что Украина уже близка к краху.

Как говорится в материале Atlantic Council, даже сам российский диктатор Владимир Путин в ту пору заявлял, что "есть основания полагать, что мы можем добить" украинские войска.

"Казалось, все было готово для того, чтобы РФ наконец сломила упорное сопротивление Украины и выиграла войну. Однако, с наступлением сентября стало совершенно очевидно, что масштабное летнее наступление Путина провалилось", - констатировало издание.

Видео дня

Обозреватели отметили, что российской армии не удалось прорвать линию фронта или захватить хотя бы один крупный украинский город, а общее продвижение России за три летних месяца ограничилось, по оценкам, 0,3% территории Украины.

"Важно отметить, что ключевые стратегические цели, такие как Покровск, остаются в руках Украины", - подчеркивается в материале.

К тому же, амбициозные планы Кремля по расширению войны на Сумскую и Харьковскую области также провалились.

"В первые недели летнего наступления в июне самоуверенный Путин самоуверенно заявил, что "вся Украина наша", и пригрозил захватить Сумы. Но с окончанием лета его войска оказались зажаты в нескольких приграничных селах при попытке отступить после серии боевых неудач", - отметили журналисты.

Издание подчеркнуло, что провал летнего наступления Путина должен помочь развенчать устойчивый миф о неизбежной победе России в Украине.

"Слишком долго международное восприятие войны в Украине искажалось преувеличенными представлениями о военной мощи РФ", - констатировали журналисты.

Они отметили, что такое положение вещей привело даже к критике Украины со стороны президента США Дональда Трампа. Он недоумевал, что Украина осмелилась защищаться от гораздо более крупного агрессора, одновременно заявив, что "Россия каким-то образом уникально привыкла вести войны и побеждать в них".

Atlantic Council отмечает, что способность Путина запугивать западных лидеров – его величайшее достижение в войне, где его армия показала результаты, далекие от ожиданий.

"Успех его бряцания оружием – это триумф стиля над содержанием, который удобно игнорирует неблагоприятные реалии поля боя, в то же время во многом полагаясь на очевидное нежелание Запада противостоять Кремлю. По мере того, как растет количество доказательств ограниченности российской армии, это нежелание становится все более труднооправданным", - констатировали журналисты.

Конечно, отметили обозреватели, было бы крайне глупо недооценивать угрозу, исходящую от военной машины Путина, поскольку российская армия превосходит все армии Европы и к тому же усилена огромным количеством беспилотников, ракет и авиации, а также безжалостной политической волей, которая практически полностью отсутствует в большинстве европейских столиц. Но в то же время крайне важно признать, что победа России в Украине отнюдь не неизбежна.

Издание констатировало, что дорогой провал летнего наступления России – явный сигнал о том, что война Путина против Украины идет не по плану. Однако пока кремлевский диктатор не проявляет никаких признаков компромисса и все еще думает, что сможет добиться победы блефом, но его армия, очевидно, гораздо более уязвима, чем он хотел бы всем внушить.

"Если украинцы получат необходимую поддержку от союзников, последние данные свидетельствуют о том, что они более чем способны переломить ход событий на поле боя в свою пользу и заставить Путина сесть за стол переговоров", - констатировало издание.

Переговоры об окончании войны в Украине

В середине августа в Белом доме прошла встреча, на которой собрались президент Владимир Зеленский, руководители Евросоюза и НАТО, а также лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии и Финляндии.

Эта встреча состоялась вскоре после переговоров американского президента Дональда Трампа с Путиным на Аляске, где они говорили об окончании войны РФ против Украины.

Европейские лидеры выступили единым фронтом, настаивая на четких гарантиях безопасности для Украины, похожих на ст. 5 НАТО, и отвергая любые договоренности за спиной Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: