Летом в Украине выполнен значительный объем работ по возведению подземных защитных сооружений для проживания военных, которые проходят подготовку в учебных центрах ВСУ.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ в соцсети Facebook, во время совещания основной темой стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак россиян.
"За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях", - рассказал Сырский.
При этом он отметил, что работы в этом направлении все равно еще много:
"Поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки".
Удары россиян по учебным центрам ВСУ
С начала полномасштабной войны оккупанты пытаются наносить удары по учебным центрам, где проходят обучение украинские военные.
В частности, 29 июля россияне ударили по учебному подразделению Сухопутных войск Украины.