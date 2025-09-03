Главнокомандующий ВСУ рассказал, что летом был выполнен значительный объем работ для возведения подземных укрытий для военных.

Летом в Украине выполнен значительный объем работ по возведению подземных защитных сооружений для проживания военных, которые проходят подготовку в учебных центрах ВСУ.

Как сообщил главнокомандующий ВСУ в соцсети Facebook, во время совещания основной темой стали меры безопасности в учебных центрах в условиях постоянных дроновых и ракетных атак россиян.

"За летний период в этой сфере выполнен значительный объем работ. Строятся подземные сооружения для проживания военнослужащих, которые учатся; на стрельбищах обустраиваются перекрытые ходы сообщения и тому подобное. В некоторых центрах уже 100% личного состава постоянно живет в подземных укрытиях", - рассказал Сырский.

При этом он отметил, что работы в этом направлении все равно еще много:

"Поставил задачи для решения проблемных вопросов. Подчеркнул необходимость сконцентрировать усилия, чтобы завершить обустройство подземных укрытий в учебных центрах в максимально короткие сроки".

Удары россиян по учебным центрам ВСУ

С начала полномасштабной войны оккупанты пытаются наносить удары по учебным центрам, где проходят обучение украинские военные.

В частности, 29 июля россияне ударили по учебному подразделению Сухопутных войск Украины.

