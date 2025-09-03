Артистка заявила, что с детства мечтает об этом.

Певица Валерия Симулик, которая получила свою первую популярность благодаря талант-шоу "Х-Фактор" и "Украина имеет талант", выразила желание представлять Украину на "Евровидении-2026". По словам артистки, эта мечта не покидает ее с детства.

В своем TikTok Валерия сделала громкое заявление, что планирует принять участие в Национальном отборе и побороться за возможность представлять Украину на юбилейном 70-м песенном конкурсе "Евровидение":

"Сейчас я хочу сделать следующий шаг: я хочу принять участие в Национальном отборе на "Евровидение-2026", потому что моя самая большая мечта - это представлять Украину на международном уровне".

Певица поделилась, что приостанавливала свою карьеру на время после участия в популярных украинских проектах. Однако именно сейчас она активно развивается на международном рынке. Симулик стала известной за рубежом, как Valeriya Force. Наибольшего успеха ей удалось достичь благодаря песне I Am A Fire, которая попала в Топ-100 iTunes США.

"С детства я мечтала покорить международную сцену. Вы могли меня знать по выступлениям на "Україна має талант", "Х-Фактор" - именно тогда я впервые почувствовала, что такое большая сцена. После "Х-Фактора" я приостановила свою музыкальную карьеру, но я начала все с нуля снова и сегодня мою музыку слушают миллионы людей в Европе и в Америке", - призналась артистка.

Напомним, что недавно в сети развернулся скандал вокруг Нацотбора, ведь известный украинский продюсер выступил за его отмену и заявил, что Украину на "Евровидении-2026" должен представлять Jerry Heil.

