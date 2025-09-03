Артистка получила второстепенную роль.

Состоялась премьера второй части второго сезона сериала "Уэнздей". В новых эпизодах зрителей ждало много интересных сюжетных поворотов, в частности долгожданное появление поп-иконы Леди Гаги. Об этом пишет Mirror.

Артистка уже давно дала понять, что ее таланту нет предела. Ранее она уже играла в таких проектах, как "Американская история ужасов", "Рождение звезды" и "Джокер: Безумие на двоих", а теперь она добавила частичку своего фирменного стиля в мир семейки Аддамс. Netflix долго держали в интриге роль Гаги, засыпая фанов загадками. И вот наконец зрители имеют возможность узнают больше о ее героине.

"Уэнздей" 2 сезон: кого сыграла Леди Гага

Персонажкой Леди Гаги стала легендарная учительница академии "Невермор" Розалин Ротвуд, которая уже давно умерла. Однако, в одной из серии главной героине Уэнздей, которую сыграла Дженна Ортега, удается оживить женщину.

В попытке восстановить свои экстрасенсорные способности девушка приходит к могиле Розалин, которая расположена на территории академии. По совету своей бабушки она касается памятника, произносит заклинание и вызывает учительницу.

Героиня Гаги полна мистичностью и таинственностью. В противовес самой Уэнздей она предстает в полностью белом образе - светлом парике, платье и сапогах.

Роль артистки является второстепенной, ведь она появляется лишь в одном эпизоде на несколько минут. Но на этом ее участие в проекте не заканчивается. Гага записала для второго сезона "Уэнздей" саундтрек под названием The Dead Dance, премьера которого состоялась одновременно с новыми эпизодами шоу.

"Уэнздей" - 2 сезон

Дебют второго сезона сериала "Уэнздей" состоялся в начале августа. За это время шоу удалось попасть и успешно закрепиться в ТОП-10 самых популярных проектов Netflix.

Вероятно, что вторая часть стала еще более ожидаемой, чем первая. Об этом свидетельствуют положительные оценки зрителей и критиков. В частности, на сайте Rotten Tomatoes новый сезон получил 84% довольных отзывов, по сравнению с 73% первого.

