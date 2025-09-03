Заместитель руководителя ОП отметил, что этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот.

В ближайшее время будут предложены мотивирующие контракты на базе существующего для молодежи 18-24 лет и другим возрастным категориям. Об этом сказал в интервью "Суспільному" заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

"Не хочу спойлерить, но в ближайшее время, думаю, это все будет анонсировано. Как только завершатся соответствующие экспертизы на разных уровнях, на базе контракта "18-24" будет предложен контракт для других возрастных категорий. А также для, возможно, уже мобилизованных граждан в рядах Вооруженных сил Украины. Этот контракт четко даст людям понимание сроков службы, возможности изменений, определенных льгот и так далее", - отметил он.

При этом Палиса добавил, что в этом вопросе надо быть очень аккуратными и внимательно отнестись ко всем расчетам.

"Здесь, как у врачей: главное - не навредить", - отметил он.

Палиса отмечает, что поощрительная программа задумывалась для всех, потому что правильно давать право выбора, но при этом очень важно отработать сам механизм этих выплат, подготовки, обеспечения.

"Чтобы настроить тот механизм, его проще делать сначала в меньших масштабах, а потом увеличивать", - добавил он.

При этом заместитель руководителя Офиса президента подтвердил, что рассматривается возможность распространения этого механизма на военнослужащих, которые уже служат и которым больше 24 лет.

По его словам, если стрелок "18-24" в какой-то бригаде в свое время добровольно мобилизовался, или был на контракте и ему автоматически продлили контракт до конца особого периода, то он получит все то же, в плане всех финансовых мотиваторов, как и человек, который пришел на этот контракт недавно.

"В этом плане все будет выровнено. По категории от 25 лет - да, прорабатывается контракт даже для мобилизованных старшего возраста. Чтобы, опять же, уравновесить все эти вопросы. Я понимаю, что очень много людей - в первую очередь, те, кто служит с начала полномасштабного вторжения, - истощены. В ближайшее время, думаю, все эти изменения анонсируют", - подчеркнул Палиса.

Контракт 18-24 - что известно

Как сообщал УНИАН, проект "Контракт 18-24" - добровольная инициатива для украинцев 18-24 лет, которые готовы присоединиться к Силам обороны на один год, Реализация проекта началась в феврале 2025 года.

Контракт предусматривает социальные гарантии, в частности, возможность "нулевой" ипотеки, обучение за государственный счет, бесплатное медицинское обеспечение.

В июле сообщалось, что "Контракт 18-24" расширен. Правительство приняло решение о запуске отдельного направления программы - контракта для операторов дронов, которые будут служить в ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбе, сообщает министр обороны Денис Шмыгаль.

Он предусмотрен на четкий срок службы - два года. Будущие операторы дронов будут проходить до 45 дней базовой подготовки, до 60 дней профессиональной подготовки (с учетом имеющихся сертификатов) и 14 дней адаптационного курса. Как и в основной программе, предусмотрена выплата 1 млн грн, которая осуществляется в три этапа

После завершения службы защитники и защитницы получают дополнительную поддержку от государства, в частности ипотеку под 0%.

