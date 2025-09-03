В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на 3 сентября

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,67 грн, а евро - 48,54 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 3 сентября, подорожал на 10 копеек и составляет 41,60 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 20 копеек и составляет 48,60 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,00 гривня, а евро - по курсу 47,60 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал на 28 копеек - до 41,67 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 3 сентября, подешевел на 24 копейки - до 48,54 гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил на 3 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,36 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

По отношению к евро гривна также усилила позиции. Официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,18 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 29 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня остался на прежнем уровне - 41,60 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно по среднему курсу 41,12 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел сразу на 25 копеек и составляет 48,55 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,90 гривни за евро.

