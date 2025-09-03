Свой первый полет легкий многоцелевой "Ансат" выполнил в августе 1999 года.

Холдинг "Вертолеты России" впервые поднял в воздух легкий многоцелевой "Ансат" в "импортозамещенной" версии с российскими двигателями ВК-650В разработки Объединенной двигателестроительной корпорации. Об этом сообщает "Ростех".

Продолжительность полета составила шесть минут. Экипаж провел оценку устойчивости и управляемости вертолета. Была проверена работоспособность оборудования и основных систем.

В процессе ремоторизации "Ансата" россияне переделали системы и внесли изменения в конструкцию вертолета. Например, фюзеляж получил "улучшенную аэродинамику". Сообщается также, что в нем увеличили долю композитных материалов.

Среди прочего была разработана и внедрена новая система управления. Дополнительно в ее состав интегрировали автопилот, позволяющий летать в сложных метеоусловиях.

Справка УНИАН. "Ансат" - российский легкий многоцелевой вертолет, который разработало конструкторское бюро Казанского вертолетного завода. Свой первый полет он выполнил в августе 1999 года.

По данным из открытых источников, всего россияне построили более 130 серийных машин этого типа. По состоянию на 2017 год цена одной машина составляла около 3,9 млн долларов. Среди эксплуатантов - Военно-воздушные силы РФ.

Российская авиация - последние новости

Ранее "Ростех" поставил оккупационной армии новый крылатый "грузовик" Ил-76МД-90А. Самолет является наиболее современным вариантом знаменитого советского тяжелого военно-транспортного Ил-76. По данным из открытых источников всего россияне изготовили около 20 Ил-76МД-90А.

Также недавно сообщалось о передаче российской армии новых многоцелевых истребителей Су-35. Этот самолет иногда позиционируют как "переходное звено" к истребителям пятого поколения.

