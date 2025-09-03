На данный момент ведущая находится в родном городе Хмельницкий.

Известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк вышла на связь после очередной тревожной ночи из-за атаки России.

В своем Instagram в stories звезда намекнула, что после пережитого было бы кстати уже даже с утра немного выпить, чтобы снять напряжение. Все это - последствия ночных обстрелов украинских городов со стороны страны-террориста.

"Страшная ночь. Я думаю, что уже можно накапать", - подписала Никитюк опубликованное фото со стаканом, прикрепив эмодзи виски.

Стоит отметить, что на данный момент ведущая находится не в Киеве, а в своем родном городе Хмельницкий, который был под обстрелом.

Удар России по Украине в ночь на 3 сентября

Напомним, как сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины, в ночь на 3 сентября Россия ударила по украинским городам дронами и ракетами воздушного и морского базирования ("Калибр", Х-101). Всего силам ПВО удалось сбить и подавить 451 воздушную цель.

В Хмельницкой ОВА заявили, что россияне атаковали область ракетами и дронами дважды - ночью и утром:

"Работали силы ПВО. Есть сбития, но есть и повреждения. К счастью, информации о травмированных или погибших пока не поступало".

