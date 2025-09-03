Таких проблем с водой на Мальорке не было уже четверть столетия.

Популярный туристический остров Мальорка оказался на пороге водного коллапса.

Как пишет Express, на Мальорке объявлена тревога: острову срочно нужен дождь, иначе в некоторых районах уже через несколько дней может закончиться вода. Затяжной водный кризис достиг критической точки, поставив под угрозу даже популярные туристические зоны.

Мэрия города Сольер официально предупредила, что запасов воды хватит только на две недели, если в ближайшее время не будет осадков. Местные власти уже ввели ограничение использование воды и призвали жителей к режиму строжайшей экономии. Это первые столь серьезные ограничения с 2000 года.

Как сообщается, кризис не ограничивается только Сольером. Уровень воды в двух главных водохранилищах острова упал до критически низких показателей.

Поскольку значительных дождей в ближайшем будущем не ожидается, вся территория Мальорки, за исключением южной части, находится в режиме предварительной тревоги. Людей предупреждают, что без срочных осадков острову грозят еще более суровые ограничения.

Европе грозит катастрофическое изменение климата

Ученые установили, что из-за глабального потепления в Атлантике рушится система водных течений. Из-за того, что океанические течения "умирают", Европе грозит катастрофическое изменение климата.

Исследователи установили, что на северо-западе континента лето станет более засушливыми, а зимы - более суровыми. В тропических регионах наоборот ожидаются более сильные муссоны, засухи и наводнения.

