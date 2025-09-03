Продюсер сделала фото с места, в котором пришлось быть ночью.

Известный украинский продюсер Елена Мозговая, которая ранее рассказала о разговоре с дочерью во время атаки россиян, решила не пренебрегать правилами безопасности во время тревоги. Поэтому в ночь со 2 на 3 сентября она просидела в метро, ведь враг снова продолжил террор украинцев.

Елена опубликовала фото в своем Instagram из киевской подземки. На нем можно увидеть киевлян, которые также пришли ночевать в метро с палатками, стульями или матрасами.

"Киевское метро сейчас... Боже, в каком трэше мы живем... Сил всем, здоровья и хоть немного поспать", - написала Мозговая.

К слову, в ночь на 3 сентября РФ нанесла комбинированную атаку по Украине, использовав ударные беспилотники и ракеты воздушного и морского базирования. В общем враг запустил 526 средств воздушного нападения. Было зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, падение обломков на 14 локациях. Также известно, что в результате удара оккупантов по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области пострадали четыре рабочих "Укрзалізниці" и было приостановлено движение некоторых поездов.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как пряталась с 10-летним сыном от вражеской атаки в метро.

