Осенью орхидеи часто замедляют рост, но у вас на кухне уже есть простое решение, которое поможет им пышно цвести и дольше радовать глаз.

Осенью орхидеи часто начинают чахнуть: дни становятся короче, света меньше, а холодный воздух сильно стрессует растение. В этот период сохранить его цветение непросто, но есть очень простое решение, которое найдётся почти на каждой кухне.

Как пишет Express, опытные цветоводы советуют использовать воду, оставшуюся после варки риса. В ней содержится много полезных веществ, которые укрепляют корни и стимулируют рост новых бутонов. Например, магний помогает фотосинтезу, витамин B укрепляет корневую систему, а аминокислоты ускоряют общее развитие растения.

В отличие от обычных удобрений с высоким содержанием азота, фосфора и калия, которые осенью могут перегрузить орхидею и даже обжечь корни, рисовая вода действует мягко и безопасно. Она улучшает питание и помогает орхидее формировать более крупные и долговечные цветы.

Как подкормить орхидею рисовой водой - инструкция

После варки риса слейте воду (без соли и приправ!) и остудите.

Перелейте в банку и храните в тёмном месте под крышкой.

Перед поливом разведите: 1 часть рисовой воды на 3 части чистой.

Поливайте почву раствором раз в 4 недели. В остальное время - обычный полив, чтобы смывать излишки крахмала.

Многие цветоводы отмечают: после такой подкормки листья становятся ярко-зелёными, растение выглядит здоровее, а на стебле появляется больше бутонов.

