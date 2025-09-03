В Минэнерго призвали потребителей рационально использовать электроэнергию.

Сегодня ночью, 3 сентября, россияне нанесли массированный удар по ряду украинских областей, в результате чего тысячи украинцев остались без света. В ближайшее время энергетики обещают возобновить поставки электроэнергии во всех регионах.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

"Удары есть, разрушения есть, но все-таки система работает в целом достаточно стабильно, и энергетики достаточно быстро восстановят поставки", - сказал Рябцев.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства энергетики призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Эксперт пояснил, что эта просьба касается прежде всего тех регионов, которые пострадали от атаки: Хмельницкой, Кировоградской и Одесской областей. В частности, в Одесской области продолжаются восстановительные работы, и в ближайшее время поставки должны быть полностью восстановлены.

"Но это не означает, что другие территории не будут также целями будущих ударов. Это единственный существенный риск, который существует, на который стоит обращать внимание. Его следует нейтрализовать путем создания соответствующих резервов и запасов наиболее важного оборудования, и усиления активной и пассивной обороны объектов критических инфраструктуры. Без этого никакие призывы недостаточны для того, чтобы гарантировать постоянное и устойчивое надежное энергообеспечение", - сообщил эксперт.

Он также отметил, что Россия никогда не прекращала ракетного террора против украинской энергетики, однако Украина готова к новому энергетическому сезону.

"Готовы в том смысле, что все необходимые запасы резервов есть. Завершаются ремонты, вводится новое оборудование в эксплуатацию. Если все планы, которые объявило правительство, будут реализованы, то никаких проблем с этим не будет в будущем", - добавил Рябцев.

справка Геннадий Рябцев Энергетический эксперт Профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича, доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Профессор академического департамента социальных наук Европейского гуманитарного университета. Главный научный сотрудник отдела критической инфраструктуры, энергетической и экологической безопасности центра исследований безопасности Национального института стратегических исследований. Директор специальных проектов научно-технического центра «Психея». Внештатный эксперт Центра Разумкова по энергетике, эксперт Комитета по вопросам развития экономической конкуренции Торгово-промышленной палаты Украины.

Ситуация в энергосистеме Украины - последние новости

В ночь на 3 сентября Россия нанесла массированный удар по ряду украинских областей, в следствие чего тысячи украинцев остались без электроэнергии. Также пострадали объекты "Укрзализныци".

Издание CNN писало, что нынешняя зима для Украины может пройти крайне тяжело. Одна из причин - России удалось накопить значительное количество беспилотников за счет Ирана. Также у страны-агрессора есть свои значительные запасы ракет.

