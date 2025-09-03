В украинский прокат фильм "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" выйдет осенью 2025 года.

Вышел украинский трейлер чернокомедийной драмы о тяжелой женской судьбе "Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула" (If I Had Legs I'd Kick You) от культовой студии А24, которая стала настоящим хитом кинофестивалей "Сандэнс" и Берлинале.

Фильм, которой в Украине получил локализированное название "Я не железная", откровенно и резко рассказывает о материнстве, чувстве вины и эмоциональном истощении, которое проживает главная героиня Линда. Ее роль блестяще сыграла магнетическая и невероятно убедительная Роуз Бирн ("28 недель спустя", "Астрал", "Подружки невесты", "Люди Икс: Первый класс", "Шпионка", сериал "Платоническая любовь"), которая за эту работу уже получила награду на Берлинском кинофестивале и стала одной из фавориток в предстоящей борьбе за номинацию на премию "Оскар".

По сюжету фильма, жизнь Линды похожа на катастрофу. Ей приходится бороться с неизвестной болезнью дочери и бытовыми проблемами в одиночку, пока муж постоянно отсутствует. Даже отношения с психотерапевтом начинают портиться, поэтому Линда никак не может выбраться из лавины проблем. Кажется от всего этого ей вскоре сорвет крышу, так же стремительно, как разрушается от внезапного прорыва труб потолок в ее квартире.

Видео дня

Между тем, образ почти враждебного психотерапевта в фильме воплотил ироничный Конан О'Брайен – известный американский комик, сценарист и телеведущий.

Также ключевую роль в ленте сыграл рэпер A$AP Rocky, партнер певицы Рианны – в этом году киноманы уже могли видеть его в новом фильме Спайка Ли.

Режиссером и сценаристом ленты выступила Мэри Бронштейн, сценаристка и актриса, наиболее известная по участию в сериале "Дрожжи".

Сейчас оценка фильма на IMDb составляет 7,2 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 93% одобрения от критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 82 из 100 баллов с отличием "Обязательное к просмотру", что соответствует характеристике "всеобщее признание".

Между тем, международные критики уже назвали ленту "полной очарования и горечи". Балансируя между ощущением полной потери контроля над собственной жизнью и иронией, главная героиня становится близкой и понятной каждому рядовому зрителю, отмечают кинозрители.

Как сообщила пресс-служба кинодистрибьютора Adastra Cinema, в украинский прокат фильм выйдет осенью 2025 года, однако точная дата релиза будет известна чуть позже.

Вас также могут заинтересовать новости: