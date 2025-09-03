Синоптик показала карту погоды на завтра и объяснила, что будет происходить.

В четверг, 4 сентября, в Украине образуется так называемая линия схождения, где обычно появляются активные дожди, ливни и грозы. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Эксперт опубликовала карту, на которой эта линия обозначена желтым.

"Это такая узкая зона, где сходятся воздушные потоки, провоцируют конвергенцию, из-за чего возникает, активизируется конвекция и, как следствие, в этой зоне появляются активные дожди, даже ливни и грозы", - пояснила Наталья Диденко.

Поэтому завтра, по ее данным, на крайнем западе Украины вероятны грозовые дожди. В то же время остальная территория будет находиться в сухой и солнечной погоде благодаря антициклону.

Температура воздуха в течение дня 4 сентября ожидается +24...+29 градусов, а на западе и юге разогреет до +28...+32 градусов.

Сейчас в Украине царит молодое бабье лето, и в ближайшее время существенных изменений в погоде не предвидится. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что будет царить очень сухая погода, с минимумом дождей или совсем без них. Только ночная прохлада будет напоминать о приходе осени, ведь днем солнце все еще хорошо будет прогревать воздух.

