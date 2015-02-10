New York Times: Иллюзии Запада относительно Украины

В статье «Иллюзии Запада относительно Украины», опубликованной на сайте газеты New York Times, Роджер Коэн пишет о том, что самое трудное для коммуниста, как было замечено, предсказать прошлое. Я вспомнил об этом, когда слушал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который на конференции по безопасности в Мюнхене в совершенно советской манере заявил, что после Второй мировой войны именно «Советский Союз был против разделения Германии».

Люди смеялись; они хохотали. Немцы помнят советский режим на востоке страны и Берлинскую стену. Но отчасти Лавров был прав: Советский Союз был бы счастлив проглотить всю Германию, если бы ему представился такой шанс.

Сегодня, подобным образом, Россия президента Владимира Путина была бы счастлива поглотить всю Украину, которую она рассматривает как продолжение родины, выскочку, введенную в заблуждение Западом, возомнившую себя независимым государством.

Выступление Лаврова здесь отражает альтернативную вселенную, в которой российский космический корабль произвел стыковку спустя почти четверть века после распада Советского Союза. Двоемыслие Джорджа Оруэлла едва начинает описывать его утверждения.

Аннексия Крыма Россией, настаивал он, была народным восстанием, народ «воспользовался правом на самоопределение», как указано в Уставе Организации Объединенных Наций. Украинцы были вовлечены в оргии «националистического насилия», которые характеризовались этническими чистками, направленными против евреев и россиян. Соединенные Штаты руководствовались ненасытным желанием мирового господства, и организовали в Украине «государственный переворот» в прошлом году, который привел к свержению президента Виктора Януковича. Европа после 1989 года отвернулась от идеи строительства «общего европейского дома», отвергнув перспективу «свободной экономической зоны» от Лиссабона до Владивостока в пользу расширения НАТО на восток к порогу России-матушки.

Мечтать не вредно, Сергей.

На самом деле, российская аннексия Крыма нарушила силовыми средствами «территориальную целостность» и «политическую независимость» Украины, это прямое нарушение статьи 2 Устава Организации Объединенных Наций. Она также нарушила формальное обязательство России по Будапештскому меморандуму 1994 года, согласно которому должна уважать международные границы Украины. «Националистическое насилие», которое вновь подняло вопрос войны и мира в Европе, исходит не из Киева, а из Москвы, где Путин культивирует нелепую басню окружения, унижения и вторжения со стороны Запада, чтобы вызвать истерию и обосновать российскую агрессию в Восточной Украине.

Также, фашизм, который Лавров приписывает Украине, намекая на атаки на евреев и представителей других этнических групп, можно на самом деле гораздо быстрее обнаружить в его родной стране. Путин напомнил человечеству, что высказывание «фашизм знает лучше» - это неправда, причем настолько абсурдная, что порождает безрассудство. Российский лидер использовал лучшее в истории, чтобы превратить его в фарс. Он настаивает на той глупости, что все российские войска и военная техника в восточной части Украины являются плодом мирового воображения.

«Переворот» Лаврова в Украине не был чем-то подобным: Это было народное восстание против коррумпированной российской марионетки, целью которой было отвернуть свою страну от более тесного союза с Западом. Украинцы не глупцы. Им ближе очарование Варшавы или Берлина, чем солнечного Минска. Когда они слышат об «общем европейском доме» они переводят это как «советская империя».

«Два плюс два равно пять» - так звучал советский лозунг. Он был применен в 1931 году в поддержку идеи, что пятилетний план Сталина может быть завершен за четыре года. «Два плюс два равно пять» - до сих пор «истина», исходящая из Москвы. Об этом стоит напоминать во всех переговорах по Украине.

Здесь было много разговоров о возможном французско-немецком плане прекращения огня; о том, что «нет военного решения» для украинского конфликта (за исключением, конечно, того, который имеет в виду Путин); о целесообразности для Запада отправки оружия для поддержки украинского правительства (канцлер Ангела Меркель против); и о необходимости быть решительным, по крайней мере, на словах.

Решительным, ну да: Пришло время вернуться к реальности в том, что касается Путина. Он не перевозил танки и системы залпового огня через границу Украины, потому что собирается согласиться на слабую Украину, подорванную конфликтом низкого уровня в Донецком регионе, страну с его собственным пророссийским анклавом а-ля Абхазия или Приднестровье, прочно находящимся в сфере влияния России: символ его окончательного стратегического поворота от более тесного сотрудничества с Западом в сторону конфронтации, которую подкрепляют цены на нефть и девальвация валюты. Он не отпустит Украину.

Есть язык, который понимает Москва: противотанковые ракеты, полевые радиолокационные станции, разведывательные дроны. Поддержите украинскую армию этим и другим оружием. Измените анализ затрат и выгод Путина. Есть риски, но они сопровождают любую политику. Вспомните, что Украина отказалась от более чем 1800 ядерных боеголовок в обмен на эти фиктивные обязательства, данные Россией в 1994 году, уважать ее суверенитет и границы. Конечно, она тем самым заслужила право на нечто большее, чем очки ночного видения. Нынешняя дипломатия Запада в отношении Украины богата иллюзиями и далека от реальности. Два плюс два равно четыре, на войне и в мирное время.