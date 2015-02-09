Поток боевиков, которые въезжают в Украину, продолжается - Генсек ОБСЕ

Об этом заявил генсек ОБСЕ Ламберто Заньер в интервью "Немецкой волне", пишет Украинская правда .

По его словам, эксперты миссии ОБСЕ наблюдали "различные фазы" пересечения границы людьми в униформе без опознавательных знаков.

"Это очень странная ситуация, потому что мы видим много разных людей, которые пересекают границу, и сложно сказать, кто они, какой у них мандат, почему они это делают. Мотивированы они идеологически, имеют собственную мотивацию или каким-то образом организованы. И это делает наши попытки разобраться в том, что происходит, особенно сложными", - отметил Заньер.

При этом он отметил: "Но да, поток боевиков, въезжающих в страну, продолжается".

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Также генсек ОБСЕ отметил, что у наблюдательной миссии ОБСЕ в Украине две команды экспертов, которые "24 часа в сутки 7 дней в неделю присутствуют на двух контрольно-пропускных пунктах между РФ и Украиной".

"Но это лишь 2 пункта из 8 неподконтрольных Украине. Кроме того, нам не разрешается патрулировать границу - а ее легко перейти, там нет никаких естественных препятствий", - подчеркнул Заньер.

"Нам нужно доверие, выполнение всеми сторонами минских договоренностей, чтобы мы могли играть существенную роль в наблюдении за этим рубежом", - добавил он.

Также Заньер отметил, что для более эффективной работы миссии требуется большее количество людей и техники.

При этом, по его словам, сейчас в СММ "два невооруженные летательных аппарата (БПЛА)".

"Один из них попал в аварию несколько дней назад, и таким образом на данный момент имеем только один", - подытожил Заньер.