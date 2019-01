ЕС может ударить по РФ новыми санкциями из-за незаконного ареста пленных моряков – МИД Дании

Европейский Союз в ближайшее время может рассмотреть вопрос введения санкций против России за удержание украинских военнопленных моряков.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен.

«Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряков. Если их не выпустят в ближайшее время, то ЕС придется рассмотреть санкции против России. Неприемлемое поведение в Азовском море» – написал Самуельсен.

Сегодня Совет ЕС ввел санкции против главы ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки, причастных к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Russia still detains 24 Russian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol