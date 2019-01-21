ЕС может ударить по РФ новыми санкциями из-за незаконного ареста пленных моряков – МИД Дании

Сегодня Совет ЕС ввел санкции против главы ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки.

Европейский Союз в ближайшее время может рассмотреть вопрос введения санкций против России за удержание украинских военнопленных моряков.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр иностранных дел Дании Андерс Самуельсен.

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«Россия до сих пор удерживает 24 украинских моряков. Если их не выпустят в ближайшее время, то ЕС придется рассмотреть санкции против России. Неприемлемое поведение в Азовском море» – написал Самуельсен.

Сегодня Совет ЕС ввел санкции против главы ГРУ РФ и его заместителя, а также против двух офицеров разведки, причастных к отравлению двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

Russia still detains 24 Russian seamen. If not released soon #EU will have to look into sanctions against Russia. Unacceptable behaviour at the Sea of Azov. #dkpol — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 21 января 2019 г.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала проход в Керченский пролив буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив. Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).

Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

15 января Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки ареста до 24 и до 26 апреля 20 морякам, 16 января - еще четырем до 24 апреля.