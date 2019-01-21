ЕС ввел санкции против главы ГРУ и еще троих российских разведчиков за химатаку в Солсбери

Так, речь идет о руководителе, его заместителе и еще двух представителях ГРУ, ответственных за применение токсического нервно-паралитического вещества в Солсбери.

В Европейском Союзе решили ввести санкции против четырех россиян, в том числе руководителя ГРУ Игоря Костюкова, за применение химического оружия в британском Солсбери в отношении Сергея и Юлии Скрипалей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Евросоюза.

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"Совет ЕС сегодня ввел санкции против девяти человек и одной компании в соответствии с новым режимом ограничительных мер против применения и распространения химического оружия, созданного 15 октября 2018 года", - говорится в сообщении.

"К этим определенным лицам относятся два должностных лица ГРУ, а также руководитель и заместитель руководителя ГРУ (также известного как Главное управление Генерального штаба российских Вооруженных сил), которые ответственны за владение, транспортировку и применение токсического нервно-паралитического вещества в Солсбери в выходные 4 марта 2018 года", - отмечается в сообщении.

Также санкции введены в отношении сирийской компании, ответственной за развитие и производство химического оружия, Центра научных и исследовательских разработок, а также пяти сирийских чиновников, непосредственно связанных с деятельностью указанного исследовательского центра.

"Эти лица и компания являются первыми, которые попали в (санкционный) список в соответствии с новым санкционным режимом, касающимся применения химического оружия", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сирийский исследовательский центр уже ранее попадал под санкции.

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов как физических, так и юридических лиц. Кроме того, лицам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять финансовые средства лицам, попавшим под эти санкции.

Вместе с тем, подчеркивается, что эти решения о новых санкциях способствуют усилиям ЕС в противодействии распространению и применению химического оружия, которое представляет серьезную угрозу международной безопасности.

Соответствующие правовые акты, в том числе имена лиц, будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 21 января 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок» в британском Солсбери. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.

5 сентября 2018 года полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Дело Скрипалей привела к серьезному обострению отношений между Великобританией и РФ. Ряд европейских стран выслали российских дипломатов в ответ на отравление в Солсбери.