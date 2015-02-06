Ярема заявил, что суды мешают правоохранительным органам бороться с коррупцией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ярема сказал на заседании парламента.

По его словам, несмотря на расследования правоохранителями коррупционных действий чиновников, в 2014 году из осужденных 788 коррупционеров лишь 35 получили реальные сроки наказания - то есть только 4%.

«Все остальные практически вышли на свободу», - отметил генпрокурор.

Он привел пример, когда «в течение 20 дней следственным судьей Печерского суда не рассматривалось ходатайство о доступе к телефонным трафикам высших должностных лиц, причастных к преступлениям против Майдана».

«Обычно, такие ходатайства должны рассматриваться в течение одного-двух часов, как это делается за рубежом», - подчеркнул Ярема.

Он также напомнил, что прокуратурой было направлено в суды представления относительно бывшего председателя Запорожской ОГА Александра Пеклушенко и председателя Запорожского областного совета Виктора Межейка, но “судебное разбирательство длится около полугода”.

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Ярема подчеркнул на необходимости изменения законодательства о наказании коррупционеров. Он попросил Верховную Раду как можно скорее принять изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, чтобы “сделать невозможным освобождение коррупционеров под залог”.

Ярема подчеркнул, что после смены власти в Украине старыми коррупционными схемами пользуются новые чиновники. Он напомнил, что в 2014 году установлена причастность к коррупционным и экономическим преступлениям больше чиновников, чем за все предыдущие годы независимости государства.

Также Ярема сообщил, что начаты уголовные производства в отношении бывшего министра обороны и ряда генералов, а также высказано подозрение лицу, которое владеет званием Героя Украины, за завладение государственными ресурсами в особо крупных размерах.