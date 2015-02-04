Азаров заявил, что видит Украину федеральным государством

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Азаров сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

При этом, отвечая на вопрос, почему он не занимался этим вопросом, когда был главой украинского правительства, Азаров сказал, что был занят "экономикой".

"Я вижу Украину федеральной страной, страной, в которой максимально учитываются особенности, менталитет, обычаи и культура того населения, которое проживает в разных регионах Украины", - сказал Азаров.

"Донбасс - это не Галичина - вы это прекрасно знаете, но я лучше знаю, потому что я везде побывал и по долгу службы этим занимался, вас может зашоривают разные свои представления - у меня ничего не зашорено. Для меня что Галичина, что Донбасс - это были те регионы, в развитие которых вкладывал все свои силы", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 января Генеральной прокуратурой Украины начата процедура подготовки документов по экстрадиции Азарова, экс-президента Виктора Януковича и министра финансов Юрия Колобова.

По ходатайству Генпрокуратуры Украины, 19 января этого года Печерский райсуд города Киева вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Азарова.

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21 февраля 2014 года бывший президент Янукович самоустранился от выполнения своих конституционных полномочий и сбежал в Россию. Это произошло после нескольких месяцев протестов в Украине, которые закончились кровопролитием.

Вместе с Януковичем с Украины сбежали и его «соратники», в частности Азаров.

Против Януковича, экс-генпрокурора Виктора Пшонки и ряда других бывших чиновников открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан. Они объявлены в розыск.

Также против ряда высокопоставленных чиновников времен Януковича открыты уголовные производства по фактам отмывания средств и вывода капиталов.

12 января 2015 г. министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Интерпол объявил в розыск экс-президента Януковича, Азарова и еще нескольких человек.