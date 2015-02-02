Пушилин подтвердил, что в Минске угрожал Кучме войной до полного захвата Донбасса

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

"По поводу угроз Кучме... Еще за день была озвучена наша совместная (с ЛНР) позиция, она не является ультиматумом или угрозой. Пункт, который так взволновал Леонида Даниловича (Кучму), звучит следующим образом - в случае, если мы договоримся и наступит перемирие, а в последующем опять начнутся обстрелы, "республики" оставляют за собой право продолжить наступательные действия", - сказал Пушилин.

При этом он заявил, что речь идет о захвате всей территории Донецкой и Луганской областей.

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Как сообщалось, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Кучма заявлял, что представители боевиков ДНР и ЛНР на переговорах в Минске 31 января угрожали Украине возобновлением полномасштабных боевых действий по всей линии соприкосновения сторон.

«Они требовали издания указа президента Украины об одностороннем прекращении огня, угрожая в случае невыполнения этого ультиматума возобновлением полномасштабных боев по всей линии фронта», - сообщил Кучма.

При этом, по его словам, представитель ДНР и ЛНР Пушилин и Владислав Дейнего настаивали на определении линии соприкосновения по состоянию на 31 января, а не той, которая была зафиксирована в Минских соглашениях от 19 сентября 2014 года.

Ранее УНИАН сообщал, что консультации в Минске по мирному урегулированию ситуации на Донбассе сорвали своим непоявлением лидеры группировок «ДНР» и «ЛНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Встреча в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжалась в субботу более четырех часов. Участие в заседании приняли спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хайди Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, а также представители вооруженных группировок «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Владислав Дейнего. Ни о каких договоренностях по завершении заседания прессе не было объявлено.