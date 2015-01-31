Встреча в Минске сорвалась из-за лидеров боевиков - Кучма

Об этом заявил экс-президент Украины, член трехсторонней контактной группы Леонид Кучма, пишет Радио Свобода.

«Консультации по плану выполнения Минских договоренностей, который содержит перечень конкретных мероприятий, направленных на скорейшую деескалацию ситуации, были сорваны в связи с неявкой подписантов Минских документов Захарченко и Плотницкого, ультимативными заявлениями представителей их Пушилина и Дейнего, а также их отказом обсуждать план мероприятий относительно немедленного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения», - сообщил Кучма.

Читайте такжеТрехсторонняя контактная группа подготовила для Минска документ по урегулированию ситуации на ДонбассеПо его словам, Украина требует соблюдения предварительных договоренностей и не приемлет никаких ультиматумов от сторон в переговорах.

«Наша принципиальная позиция по вопросу мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей остается неизменной - полное и неукоснительное выполнение договоренностей, письменно закрепленных в Минске 5 и 19 сентября 2014 года, начиная с немедленного установления режима прекращения огня», - сказал Кучма.

Встреча в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины продолжалась в субботу более четырех часов. Участие в заседании приняли спецпредставитель председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Хайди Тальявини, экс-президент Украины Леонид Кучма, посол России в Украине Михаил Зурабов, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, а также представители вооруженных группировок «ДНР» Денис Пушилин и «ЛНР» Владислав Дейнего. Ни о каких договоренностях по завершении заседания прессе не было объявлено.