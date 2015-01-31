Российские военные на Донбассе и их техника полностью обезличены - Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Степан Полторак на открытии выставки “Волонтерский военпром”.

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“После летней кампании, когда в плен попадали представители Вооруженных сил России, после захвата нами техники, в которой были паковочные листы, технические паспорта, по которым можно было четко определить, из какой воинской части эта техника, сегодня военная техника и личный состав военных России, которые заходят на территорию Украины, полностью обезличены.

У тех, кого мы задерживаем, в левом кармане - военный билет «ДНР», в правом — паспорт гражданина России. Они это делают для того, чтобы обмануть мировое сообщество, что якобы на востоке нет Вооруженных сил России”, - сказал Полторак.

Полторак назвал такое поведение цинизмом высшей степени.