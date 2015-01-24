Ситуация в районе Мариуполя под контролем - Полторак
В районе Мариуполя позиции украинских военнослужащих усилены, обстановка контролируемая, ситуация стабильная, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.
«В районе города Мариуполя Донецкой области позиции украинских военнослужащих усилены, обстановка контролируется, принимаются меры по дальнейшему наращиванию сил и средств с целью обеспечения обороноспособности и защиты от обстрелов мирных жителей города», - цитирует министра пресс-служба Минобороны.
Министр подчеркнул, что сейчас ситуация по всей линии противостояния стабильная и находится под контролем украинских военных на всех позициях и блокпостах.
«В течение суток боевики предпринимали попытки атаковать блокпосты украинских военных в районах населенных пунктов Нетишино, Малоорловка, Малоивановка, Фащовка Донецкой области», - отмечается в сообщении.
Читайте такжеОБСЕ призывает расследовать кровавые события в Мариуполе«Вооруженные Силы Украины нанесли огневое поражение противнику, в результате чего он понес значительные потери живой силой, техникой и вынужден был отступить», - подчеркнул Полторак.