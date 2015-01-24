Ситуация в районе Мариуполя под контролем - Полторак

«В районе города Мариуполя Донецкой области позиции украинских военнослужащих усилены, обстановка контролируется, принимаются меры по дальнейшему наращиванию сил и средств с целью обеспечения обороноспособности и защиты от обстрелов мирных жителей города», - цитирует министра пресс-служба Минобороны.

Министр подчеркнул, что сейчас ситуация по всей линии противостояния стабильная и находится под контролем украинских военных на всех позициях и блокпостах.

«В течение суток боевики предпринимали попытки атаковать блокпосты украинских военных в районах населенных пунктов Нетишино, Малоорловка, Малоивановка, Фащовка Донецкой области», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ призывает расследовать кровавые события в Мариуполе«Вооруженные Силы Украины нанесли огневое поражение противнику, в результате чего он понес значительные потери живой силой, техникой и вынужден был отступить», - подчеркнул Полторак.