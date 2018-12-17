Лжеобъединительный лжесобор, лжеизбравший лжемитрополита лжеПлжеЦлжеУ Лжеепифания, недаром назван блаженнейшей Русской православной церковью «разбойничьим сборищем», хотя справедливости ради следует отметить, что, кроме разбойников и расколокольников, в нем принимали участие также тати, шмати, упыри, шмупыри, вурдалаки и коррумпаки, над которыми в клубах бухла всецело воцарился Лжепетр, тьмы князь, и его адский посипака - инкуб Парубий. Лжелегитимность этого шабаша всем очевидна есмь, и вот почему.

Как истово прозрел спикер Госдумы РФ иерихон Володин (сам Володя, традиционно не принимающий участия в нехитрых схемах избирательной кампании Лжепетра, тьмы князя, на этот счет пока не разевал свое хайло медово), собор не состоялся , ибо не приняла в нем участия единственная нелжецерковь несостоявшейся Украины - нелжеРПЦ, в частности, канонический митрополит Агапит. Как известно, накануне лжесоборища Агапита застрелили агенты СБУ, после чего выкрали и, привязав колючею веревкою к танку за уд, потащили на разговор к лжепрезиденту , предварительно выколов глаза трембитами. Узнав такое про себя, Агапит выступил по телевизору и опрометчиво заявил , что никто его не крал, а он сам поехал, и не к Лжепетру, а к митрополиту Симеону. Однако поскольку Симеон был раскольник, Агапита от греха подальше срочно выкрал депутат Новинский. Таким образом СБУ скормило львам 15 священников Московского патриархата; растерзана бобром-нацистом попадья Сколопендрия.

Российская пресса возражала и приводила неопровержимые подробности о том, как каратисты в пыльных спортивных костюмах ворвались в церковь и выбросили людей с вещами на мороз, где облили их нечестивой водой, принесенной из адского фонтана Гройсмана, в результате чего люди быстро обледенели и остались стоять так до весны

Вслед за этим состоялся вооруженный захват Спасо-Преображенского собора в Виннице. В соборе, правда, захват опровергали. Российская пресса возражала и приводила неопровержимые подробности о том, как каратисты в пыльных спортивных костюмах ворвались в церковь и выбросили людей с вещами на мороз , где облили их нечестивой водой, принесенной из адского фонтана Гройсмана, в результате чего люди быстро обледенели и остались стоять так до весны.

Преступление нацистов было столь чудовищно, что захват винницкого храма в конце концов опровергли даже в руководстве Московского патриархата. Тогда нелжедепутат Госдумы РФ Милонов в ответ на захват винницкого храма потребовал морской блокады Мариуполя. Ближе к вечеру захват винницкого храма обсудили видные российские эксперты, сошедшиеся на том, что захват винницкого храма был вполне ожидаемым. Для них было совершенно очевидно, что мировое сообщество снова промолчит и сделает вид, что никакого захвата не было.

На следующий день в винницкий храм вернулся раскольник Симеон (тот самый участник лжесоборища, что выдал на усекновение СБУ доверившегося ему батюшку Агапита), и что же? Бог явил чудо - все убитые каратистами служители собора ожили, вернулись в церковь и дружно отвернулись от предателя вместе со всеми прихожанами! Особенно сильно отвернулся детский хор . Последнее обстоятельство окончательно укрепило Лжесимеона в лжепоместной ереси. Выхватив из-под лжерясы кривой турецкий нож с дарственной надписью от Варфоломея, который выдавали всем участникам лжесоборища, он лично зарезал весь детский хор, а также его дирижера - попадью Чихуахуахию, после чего даже сатана не выдержал этого беспредела и забрал раскольника живьем под землю.

Тем временем появилась информация, что община и прихожане винницкого храма поддержали Лжесимеона и перешли с ним под юрисдикцию лжеПлжеЦлжеУ, но это очень неправдоподобно. Любому дураку совершенно ясно, что если отворачивается детский хор, то все. Каноничность украинского лжесоборища не выдерживает никакой критики. Неспроста после него в Москве все как-то одновременно замолчали и принялись делать вид, что ничего не случилось. Главное только с митрополита Агапита глаз не спускать, а то слишком шустрый он какой-то, кабы снова не сбежал куда не надо.

***

Всех желающих помочь украинской армии просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ