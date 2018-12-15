В Винницкой епархии УПЦ МП опровергли фейк о захвате храма

В данный момент в Спасо-Преображенском соборе совершаются богослужения, ситуация абсолютно спокойная.

Сообщение о якобы захвате неизвестными Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице является фейковым и провокационным.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы Винницкой епархии УПЦ Московского патриархата. Отмечается, что целью провокации является создание напряжения среди верующих в Виннице.

«Сообщаем, что с 1991 года фактически и с 1993 года юридически помещения Спасо-Преображенского кафедрального собора в г. Виннице переданы в постоянное безвозмездное пользование религиозной громаде собора и на данный момент остаются в пользовании громады. В то же время, здания собора и исторического архитектурного комплекса «Стены», в который они входят и который является памятником архитектуры национального значения», являются собственностью государства и находятся под его охраной», - указано в сообщении.

Отмечается, что сейчас в Спасо-Преображенском соборе спокойно: совершаются богослужения и отправляются требы для прихожан храма.

Ранее «Союз православных журналистов» распространил информацию о якобы захвате Спасо-Преображенского собора в Виннице. Новость подхватили и распространили российские СМИ. После обнародования опровержения пресс-службой епархии, в «Союзе» заявили, что оно было обнародовано "под давлением".

Ранее сообщалось, что митрополит УПЦ МП Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) участвует в объединительном церковном соборе, вместе с еще одним архиереем МП - митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко).

Как сообщал УНИАН, около полудня в Софийском соборе в Киеве начался объединительный собор украинских православных церквей, который может стать решающим шагом, подытоживающим годы усилий, направленных на создание в Украине Поместной автокефальной православной церкви.