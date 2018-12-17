Митрополит бывшей УПЦ МП Симеон объявил о своем переходе в новосозданную ПЦУ (видео)

Прихожане Спасо-Преображенского кафедрального собора Винницы, в котором проходили богослужения бывшей УПЦ МП, поддержали создание Православной церкви Украины.

В воскресенье, 16 декабря, во время службы в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Виннице митрополит Симеон заявил о своем переходе из РПЦ в Украине в новосозданную единую поместную Православную церковь Украины

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Винницкой епархии, митрополит Симеон с духовенством совершил позднюю Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города.

«После литургии архипастырь обратился к присутствующим и, в частности, рассказал о своем участии в Объединительном соборе, который состоялся накануне в г. Киеве, и на котором была утверждена Православная церковь Украины», - сообщили в пресс-службе.

В частности, верующие поддержали намерение принадлежности Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винницы к Православной церкви Украины.

Также в пресс-службе отметили, что на заседании Синода бывшей УПЦ МП Симеон освобожден от должности митрополита и назначен новый, который завтра должен приехать в Винницу.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

15 декабря настоятель храма святого великомученика Димитрия Солунского, глава отдела социального служения и благотворительности Переяслав-Хмельницкой и Белоцерковской епархии УПЦ КП Богдан Тимошенко, разместил в соцсети фотографии, свидетельствующие о присутствии на Объединительном соборе двух архиереи УПЦ Московского патриархата митрополита Винницкого и Барского Симеона (Шостацкого), а также митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра (Драбинко).