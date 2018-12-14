В УПЦ МП подняли шум: СБУ вывезла из дома митрополита, в Службе безопасности прокомментировали

В СБУ заявляют, что никого не задерживали.

Представители УПЦ МП заявляют, что СБУ якобы принудительно доставляет одного из митрополитов в Киев для "разговора с президентом", в Службе безопасности это отрицают.

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О том, что митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита якобы увезли силовики, сообщил на своей странице в Facebook глава юротдела УПЦ МП протоиерей Александр Бахов.

"Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с "охраной" доставлять? Так вот, сегодня митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцика) в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев", - утверждает он.

Бахов говорит, что митрополита якобы забрали из дома в Черновицкой области, где он гостил. "Официальная версия – на разговор с президентом!", - написал он.

В СБУ Винницкой области эту информацию отрицают, передает "Украинская правда".

"Сотрудники Винницкого управления СБУ не выезжали в Черновицкую область и тем более никого там не задерживали", - сказала пресс-офицер СБУ Винницкой области Ирина Алексеева.