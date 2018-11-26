Вероломное нападение полчищ украинских катеров на мирную Россию

Украинские захватчики таранили мирные российские корабли, опасно маневрировали вокруг российских самолетов, высаживали десант и пытались обрушить керченский мост, с силой кидая в него спасательный плотик.

Месяц назад нацистское поисково-спасательное судно «Донбасс» и карательный буксир «Корец» вышли из так называемой Одессы во Внутреннее море России (т. н. «Черное») и, пройдя Русский пролив (т. н. «Керченский») и Территориальное море России (т. н. «Азовское»), благополучно прибыли в Бердянск, где сходу принялись убивать гражданских людей на Донбассе и в свободное от сжигания детей время топить отдыхающих, имевших неосторожность купаться с резиновым томиком Достоевского. Во время прохождения под керченским мостом кровавая фашистская матросня незаметно нацарапала на одной из опор сакрального сооружения нехорошее слово, вследствие чего опора дала сбой, и мост заколдобился . Стало ясно, что если по Керченскому проливу пройдет еще хотя бы один украинский корабль, быть беде...

И беда не заставила себя долго ждать. Опьяненные собственной безнаказанностью и постоянным стремлением России к миру, головорезы Порошенко сели на два катера и, прихватив с собой кровавый буксир с провокационным названием «Яны Капу», что в переводе с украинского означает «Взорви мост, убей как можно больше русских», напали на мирно спящую Русь. К счастью, Кремль извлек горькие уроки из предыдущей интервенции украинских военно-морских полчищ «Донбасса» и «Корца» - для пресечения наглой попытки распоясавшихся карателей попасть из одного украинского порта в другой по воде на место провокации приплыл с десяток мирных военных кораблей, а также мирные ударные вертолеты Ка-52 и пассажирские штурмовики Су-25.

Увы, силы были неравны: агрессивно посадив на мель под керченским мостом русский сухогруз, перевозивший зерно голодающим Поволжья, кровавый буксир Порошенко «Яны Капу» пошел на таран плавучего детдома «Дон». При этом пьяная нацистская матросня не только не стеснялась снимать свое опасное маневрирование на видео , но и сопровождала атаку репликами на чистом украинском языке: «Давай, маладєц! Даві єго справа, даві справа, білядь! Даві, я єво здєсь пріму, білядь! Давай, білядь! Давай, білядь, дєржацца всєм, білядь, сцука-білядь!».

Опьяненные собственной безнаказанностью и постоянным стремлением России к миру, головорезы Порошенко сели на два катера и, прихватив с собой кровавый буксир с провокационным названием «Яны Капу», что в переводе с украинского означает «Взорви мост, убей как можно больше русских», напали на мирно спящую Русь

Особый цинизм ситуации заключался в том, что впоследствии военно-морская хунта еще и жаловалась на то, что в ходе уничтожения плавучего детдома «Дон» кровавый буксир «Яны Капу» утерял спасательный плотик - при том, что на самом деле команда буксира-убийцы бросалась этим плотиком в опоры керченского моста, привязав к нему (плотику) гранату. Мост трясся и ходил ходуном, сбрасывая в воду катавшихся по нему на самокатах несовершеннолетних детей, которых улюлюкающие укры варили прямо в воде самодельными кипятильниками. Боевые украинские катера-газенвагены «Адольф» и «Гитлер» высадили десант в прибрежном Симферополе и угнали его население на уничтожение снегирей, был проникающе ранен веслом под копчик господин Аксенов...

Совершив множество военных преступлений, каратели погрузились в свои ржавые консервные банки и отправились обратно в Одессу, похваляясь многочисленными жертвами среди мирного населения. Таким образом, у российского круизного корабля «Изумруд» не было другого выхода, как применить табельное оружие, дав предупредительный выстрел в воздух из стартового пистолета. Воспользовавшись этим, шестеро украинских моряков-провокаторов ранили друг друга, прикидываясь жертвами обстрела, а флот вторжения арестовал сам себя и самоконвоировался в Керчь.

Россия срочно созвала Совбез ООН с требованием осудить оголтелую провокацию украинской военщины, а господин Лавров даже заявил о том, что так, чего доброго, Украина пройдет точку невозврата, захватит Россию и запретит ей праздновать 9 мая. Судьба самой беззащитной и мирной в мире страны повисла на волоске. Международное сообщество должно сделать все, чтобы оказать России всю посильную помощь. Желательно до того, как оно само на нее коварно нападет.

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Ну, а всех желающих оказать посильную помощь украинской армии до и после прохождения «точек невозврата» просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ