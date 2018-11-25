Атака РФ на Азове: в сети показали таран украинского буксира (видео)
На канале YouTube опубликовали видео, как российские военные таранят украинский буксир "Яны Капу".
Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 ноября, утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.
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В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего повреждены главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утерян спасательный плотик.
Россия же заявляет, что украинские корабли «неправомерно» зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. В ФСБ утверждают, что у них не было заявки на прохождение кораблей и в график прохождения через Керченский пролив они не были включены.
В командовании ВМС Украины заявили, что в соответствии со статьями 17, 38 Конвенции ООН по морскому праву и статьей 2 Договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, военные корабли Украины пользуются свободой судоходства, а поэтому могут осуществлять проход через Керченский пролив в любое время при условии соблюдения безопасности судоходства.
ВИДЕО СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ ЛЕКСИКУ