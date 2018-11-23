Эксперты рассказали, что происходит с Крымским мостом (видео)

Для стабильности мост должен стоять на гранитном основании, а Крымский стоит "на пластилине", отмечают эксперты.

Строящийся оккупантами Керченский мост смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

А сложные погодные условия зимой могут усугубить нестабильность конструкции, добавляют опрошенные "Крым.Реалии" эксперты.

Доктор технических наук, профессор Института водных проблем Российской академии наук Владимир Дебольский отмечает, что возможные проседания учитываются при строительстве мостов.

Первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи уверяет, что в случае с Керченским мостом спутниковые данные могут о многом рассказать.

"Есть метод обработки космических снимков, и все желающие могут найти в интернете технологию такой оценки. Правильно сказал российский эксперт: высчитываются определенные допуски, которые связаны с температурными явлениями вроде расширения и сжатия материалов, но это вовсе не должно влиять на стабильность конструкции. Полученные нами данные говорят о том, что она нестабильна, что это не одномоментное проседание. Конструкция не просто движется в одну сторону – например, вниз от своего веса, что было бы логично – а постоянно либо вверх, либо вниз в контрольных точках, по которым делался мониторинг. Не стоит забывать, что тектонические плиты под мостом тоже находятся в постоянном движении. Мы продолжим следить за динамикой этих изменений", - отметил он.

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Куркчи объясняет, что для стабильности мост должен стоять на гранитном основании, а Керченский стоит "на пластилине".

"Мы не говорим о том, что завтра или через год он сломается и разрушится, просто конструкции такого рода должны быть стабильными. Их нестабильность не добавляет им устойчивости и безопасности для людей, которые пользуются этой конструкцией. В подтверждение этого мы с вами будем свидетелями того, что запуск железнодорожной части моста будет откладываться и далее", - отметил Куркчи.

Украинский инженер-мостостроитель Петр Коваль полагает, что на точность спутниковых измерений в данном случае полагаться можно.

"Счет идет уже не на миллиметры, а на сантиметры. Если бы мы говорили о миллиметрах – то да, со спутника это заметить сложно. Если мы говорим о сантиметрах – вполне вероятно, что смещение есть... Если такие деформации накапливаются, это ведет к усталости, к разрушению – конечно, проблема будет", - говорит он.

Инженер-мостостроитель, главный инженер проекта компании «Союзтранспроект» Георгий Росновский подчеркивает, что не видел проект Керченского моста, но сообщениям о трещинах и смещениях верит.

"Скорее всего, это следствие низкой квалификации как строителей, так и проектировщиков. Я всегда говорил, что мост строят не там, где надо, и не так, как надо. «Стройгазмонтаж» – это что, крупные мостовики? Это смех. Мост всегда там был нужен, но Керченский пролив – настолько сложное место пересечения, поэтому только в последние годы появилась возможность его построить. Но делать это нужно правильно и слушать специалистов. Доложить о запуске железнодорожного моста могут, но что он будет представлять собой по качеству – трудно сказать", - сказал он.

Как сообщало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, незаконно построенный Россией Крымский мост проседает. Об этом свидетельствуют результаты космической съемки. В частности, зафиксировано несколько критических участков моста, где происходят процессы смещения.