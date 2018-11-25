"Севший на мель танкер": в сети опубликовали фото и видео перекрытого РФ Керченского пролива

Местным журналистам удалось зафиксировать на фото нынешнюю обстановку в Керченском проливе.

В воскресенье, 25 ноября, Россия заблокировала движение через Керченский пролив с помощью севшего на мель судна.

Как сообщает КерчьИНФО, судно перекрыло проход под арками Керченского моста. Его сопровождают три российских военных катера и два военных вертолета.

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Местным журналистам удалось зафиксировать на фото нынешнюю обстановку в Керченском проливе. Фото сделаны со стороны Керчи оккупированного РФ Крыма.

В командовании ВМС ВС Украины ранее сообщили, что российская сторона посадила на мель танкер перед Керченским мостом со стороны Азовского моря. Из-за действий РФ украинские корабли уже третий час не могут войти в Азовское море.

Позже украинские военные сравнили сегодняшние события с событиями 2014 года.

"История Черноморского флота (Севастополь) и 2014 повторяется. Затопим корабли, не дадим возможности пройти, ссылаясь на неизвестное судно в проливе", - заявили в ВМС Украина.

Напомним, 25 ноября ВМС ВС Украины сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских кораблей, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В частности, российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик.

При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время в ФСБ России заявляет, что три украинских военных корабля "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Корабли ВМС ВС Украины ждут прохода Керченским проливом. В 13:42 по информации Керчтрафикконтроля на проходе моста перекрыто движение в обе стороны в связи с посадкой на мель танкера перед мостом со стороны Азовского моря, движение проливом закрыто в обе стороны.