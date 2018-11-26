Волкер прокомментировал захват украинских кораблей Россией: пошли на таран, а теперь обвиняют Украину

Американский дипломат указал, что захватив украинские корабли вместе с экипажами, РФ обвинила Киев в "провокации".

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал инцидент с захватом украинских кораблей в Азовском море

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«Россия таранит украинское судно, мирно следующее в украинский порт. Россия захватывает корабли и членов экипажа, а после этого обвиняет Украину в провокации???», – указал он в Twitter.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation??? — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 ноября 2018 г.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было сообщено согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.