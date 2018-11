Волкер прокомментировал захват украинских кораблей Россией: пошли на таран, а теперь обвиняют Украину

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер прокомментировал инцидент с захватом украинских кораблей в Азовском море

Читайте такжеВоенное положение в Украине: что нужно знать о его введении (инфографика)

«Россия таранит украинское судно, мирно следующее в украинский порт. Россия захватывает корабли и членов экипажа, а после этого обвиняет Украину в провокации???», – указал он в Twitter.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation???