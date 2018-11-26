Филарет призвал украинцев объединиться и дать отпор российским «братоубийцам»

Глава УПЦ КП также обратился к россиянам, призвав их «спрятать меч и вернуться в свой дом».

Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет призвал украинский народ к сплоченности перед лицом российской агрессии.

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Соответствующее заявление патриарха, посвященное инциденту с захватом Россией украинских судов в море возле оккупированной Керчи, было обнародовано в Facebook.

Филарет подчеркнул, что 25 ноября Российская Федерация совершила открытый акт агрессии против Украины, который уже не скрывается.

«Украинский народ может дать лишь один ответ на это нападение - мужественно противостоять врагу, встав на защиту родного края, на защиту своей государственности и свободы», - указал он.

«Призываю политиков отложить споры и сплотиться. Ведь если враг разрушит саму нашу государственность - о каких должностях будете беспокоиться, где будете управлять? Призываю к единению все украинское общество, потому что без победы не будет ни настоящего мира, ни благосостояния, ни счастливого будущего для каждого из нас», - заявил патриарх.

«Вновь обращаю свой голос к братоубийцам - новым каинам, которые, называя наш народ своим братом, пришли в наш дом, чтобы проливать кровь и порабощать: опомнитесь и прекратите творить зло! Спрячьте свой меч и вернитесь в свой дом!», – обратился глава УПЦ КП к российской стороне.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября утром российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было сообщено согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства.

Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плотик.

В результате агрессивных действий России, три украинских корабля возле Керченского пролива захвачены спецназом РФ, двое украинских моряков ранены.