Эксперты считают, что большинство целей Майдана было достигнуто - опрос

К целям Майдана, которые уже были достигнуты, эксперты относят возобновление курса на евроинтеграцию, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и получение безвизового режима с ЕС, а также введение ряда реформ в стране.

Эксперты считают, что большинство целей Майдана было достигнуто. Об этом говорится в результатах опроса 80 украинских экспертов об оценке событий на Майдане, их последствиях и уроках на будущее, проведенного Фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива 12-18 ноября.

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Согласно результатам опроса, 66 экспертов считают, что Майдан достиг победы. Такая позиция, по данным «Демократических инициатив», доминирует уже пятый год подряд.

Эксперты главным образом характеризует Евромайдан как Революцию достоинства - революцию за демократизацию и европейский выбор. Такой ответ дали 42 эксперта.

Однако вторым наиболее распространенным среди опрошенных экспертов пониманием событий Майдана является то, что эти события были скорее движением «против», а не «за», направленным против действующей тогда власти (28 опрошенных).

Кроме того, к целям Майдана, которые уже были достигнуты, эксперты относят возобновление курса на евроинтеграцию, подписание Соглашения об ассоциации с ЕС и получение безвизового режима с ЕС, а также свержение власти действующего на то время президента Виктора Януковича и частичное обновление политических элит.

Важными достижениями Майдана эксперты также считают начало ряда реформ в разных сферах общественной жизни и усиление гражданского общества и его влияния на власть, хотя такое мнение несколько менее распространенное.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 12-18 ноября 2018 года провел опрос экспертов, посвященный оценке событий на Майдане, их последствий и уроков на будущее. Для сравнения используются результаты экспертного опроса «Четвертая годовщина Майдана», который Фонд «Демократические инициативы» проводил 15-18 ноября 2017 года; результаты экспертного опроса «Третья годовщина Майдана», проведенного 11-18 ноября 2016 года; экспертного опроса «Вторая годовщина Майдана», проведенного 15-18 ноября 2015 года, и экспертного опроса «Годовщина Майдана», проведенного 13-18 ноября 2014 года.