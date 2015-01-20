Климкин о членстве Украины в СНГ: "Это постсоветская тусовка"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

«Для Украины СНГ на сегодняшний день играет роль исключительно в той плоскости, где это задевает интересы граждан Украины”, - сказал Климкин.

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Он отметил, что в 1990-х годах в рамках СНГ было заключено много соглашений, которые, в частности, касаются стандартов, пенсионного обеспечения, взаимного признания документов.

“Эти соглашения помогают гражданам Украины. Поэтому мы имеем в этом контексте сугубо практический интерес, и никаких 2 млн. долларов (взнос Украины за участие в СНГ — УНИАН) мы никому платить не собираемся”, - сказал Климкин.

Он отметил, что для Украины СНГ “не является политической площадкой, не является организацией, где мы продвигаем свои политические интересы”.

“Это постсоветская тусовка, в сущности, которая формировалась в 90-х годах”, - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, некоторые политики и дипломаты настаивают на выходе Украины из СНГ в связи с аннексией Россией Крыма и оккупацией части Донбасса.

В частности, 14 марта 2014 года экс-министр иностранных дел Борис Тарасюк внес на рассмотрение парламента законопроект о денонсации Соглашения о создании СНГ. Закон до сих пор не принят.