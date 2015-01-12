МВД готовит документы для выхода Украины из системы розыска СНГ

Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков, комментируя сообщения правоохранительных органов РФ о том, что российская сторона не получала запросов о выдаче Украине ее бывших высокопоставленных чиновников, сообщили УНИАН в пресс-службе МВД.

«В этих условиях МВД Украины готовит документы о выходе в одностороннем порядке из такой порочной системы розыска, под контролем российского «правосудия», - отметил Аваков.

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По словам главы МВД, всем странам-членам СНГ будут направлены предложения о сотрудничестве в этой сфере на основе двусторонних отношений.

Кроме того, Аваков на своей странице в Facebook добавил, что на сегодняшний день Россией игнорируются документы о розыске 24 лиц, ранее занимавших высокие посты в Украине.

"Федеральная казенная организация "ГИАЦ МВД России", последовательно игнорируя все запросы Украины, не выставляла в систему розыска в странах СНГ розыск Януковича и Ко. Тем самым нарушая все установленные процедуры», - подчеркнул Аваков.