В штабе АТО сообщили о затишье в Донецком аэропорту

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Проведена эвакуация раненых. Все раненые доставлены в медицинские учреждения. В настоящее время в аэропорту относительное затишье, ситуация контролируется нашими военными», - говорится в сообщении. Добавляется, что в результате действий боевиков, под огонь артиллерии попала метеовышка в аэропорту.

Также сообщается, что информация, относительно продвижения украинских войск в глубину Донецка, которая появилась в соцсетях, не соответствует действительности.

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«В целом же, за сутки, бандформирования совершили 69 обстрелов позиций сил АТО», - сообщает пресс-центр АТО.

Ранее штаб сообщал, что ситуация в зоне АТО остается напряженной - начиная с 18 часов, террористы совершили 28 обстрелов позиций украинских военных.