Вопрос лишения "Интера" лицензии должен быть рассмотрен безотлагательно - Турчинов

Об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба руководителя ведомства.

По его словам, к тенденциозной подаче новостей с антиукраинским характером в эту новогоднюю ночь прибавилось «еще издевательство над всей страной».

Читайте такжеТелеканалы не собираются отказываться от российских сериалов«В новогоднюю ночь, когда вся нация чувствовала единение, телеканал «Интер» традиционно действовал против Украинского государства, транслируя концерт тех людей, которые издевались над нашей страной, поддерживая террористов и приветствуя захват Крыма и Донбасса», - сказал секретарь СНБО.

Турчинов подчеркнул, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания должен «немедленно рассмотреть вопрос о лишении лицензии телеканала «Интер», который стал составной частью информационной войны, которая ведется против собственной страны», отмечается в сообщении.

В новогоднюю ночь телеканал "Интер" транслировал запись программы с выступлением российского певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона, который активно поддержал агрессию России против Украины.