Порошенко: трагедия Бабьего Яра будет мотивировать политиков к мудрым решениям

Президент Петр Порошенко также убежден, что темные страницы тоталитарной эпохи перевернуты навсегда.

Президент Петр Порошенко убежден, что трагедия Бабьего Яра останется вечной болью народов и государств и будет мотивировать политиков к мудрым цивилизованным решениям.

Об этом говорится в обращении главы государства по случаю 77-й годовщины трагедии.

Президент напомнил, что сегодня Украина и весь мир чествуют память жертв Бабьего Яра - трагедии, которая останется вечной болью народов и государств и будет мотивировать политиков к мудрым цивилизованным решениям.

В этот день 77 лет назад нацистские захватчики в оккупированном ими Киеве открыли очередную кровавую главу в истории Второй мировой войны - 29 сентября 1941 года в урочище Бабий Яр были начаты массовые расстрелы мирного населения.

«Более ста тысяч невинно загубленных душ: евреев, цыган караимов, а также военнопленных, участников украинского освободительного движения, пациентов психиатрической клиники - представителей различных национальных или социальных групп, рядовых киевлян... Тогда было истреблено почти все еврейское население города - более пятидесяти тысяч мужчин, женщин, детей. Точную цифру погибших установить невозможно, но масштабы и цинизм преступлений нацистского режима не укладываются в человеческое сознание», - отметил президент.

По его словам, Бабий Яр - трагедия киевлян, всей Украины, незаживающая рана на теле нашей планеты.

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«Это место - братская могила разных народов и известный во всем мире символ Холокоста», - добавил Порошенко.

По его словам, сейчас, даже в условиях жесткой борьбы с российской агрессией, украинцы демонстрируют преданность основополагающим идеалам цивилизованного мира - гуманизму, взаимопомощи, толерантности, уважению к человеческой жизни, этнической и религиозной идентичности, достоинству и свободе.

«Помня события недалекой истории, чувствуя до сих пор жгучую общую боль, мы сделали единственно правильный выбор: Украина - независимое государство, прокладывает свой путь на принципах взаимопонимания и обеспечения равных возможностей для развития граждан всех национальностей и вероисповеданий», - сказал президент.

Он убежден, что «темные страницы тоталитарной эпохи перевернуты навсегда. Мы безапелляционно сказали «НЕТ» диктаторским режимам и стоим на защите демократических ценностей во имя мира в Украине и Европе. И мы никогда не дадим ни малейшего шанса проявлениям авторитаризма, диктатуры, шовинизма, расизма, дискриминации, нетерпимости на этнической или религиозной почве».

Президент подчеркнул, что совместными усилиями украинцы развивают общество свободных людей, цель и будущее которых - достойная жизнь в единой неделимой стране.