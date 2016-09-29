Порошенко: c Бабьим Яром соизмерим разве что Аушвиц

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на траурной церемонии памяти жертв Бабьего Яра.

«События, которые мы сегодня скорбно вспоминаем, входят сразу в несколько больших книг: в историю Украины, историю Второй мировой и историю еврейского народа», - заявил Порошенко.

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«Бабий Яр – это братская могила невинных мирных людей разных национальностей: евреев, украинцев, русских, цыган и многих других», - добавил президент.

«Мы все четко понимаем, что Бабий Яр – это одна из самых глубоких ран, одно из самых тяжелых воспоминаний о Холокосте, об этой беспрецедентной в истории человечества катастрофе, о попытке физически уничтожить весь народ с корнями, уходящими в Библию. В этом смысле с Бабьим Яром соизмерим разве что Аушвиц», - отметил глава государства.